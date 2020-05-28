Снаряд Второй мировой войны взорвался в Одесской области, есть жертва

Фото: найденные на месте взрыва снаряды (od.npu.gov.ua)

Погиб "черный копатель", который занимался поисками старой взрывчатки

В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства в Беляевском районе. В результате взрыва погиб владелец.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

Установлено, что погибший - мужчина 1973 года рождения. Полиция сообщила, что он был "черным копателем", то есть интересовался поисками и раскопками устаревшей взрывчатки и оружия.

Взрыв произошел в гараже, из-под руин которого полицейские изъяли еще несколько мин и других снарядов. Все найденные предметы отвезут на ликвидацию.

В полиции добавили, что собираются записать этот случай в Единый реестр досудебных расследований как "Умышленное убийство" с примечанием "несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 УК). Также инцидент квалифицирован как незаконное обращение с взрывчаткой (ч. 1 ст. 263).

Данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям за 27 мая утверждают, что в этот день по Украине выявили и отправили на уничтожение более 300 единиц взрывчатки, в том числе шесть авиационных бомб. Какой именно снаряд взорвался в Одесской области - не сообщается.

Также в этот день пиротехники Днепропетровской области уничтожили 31 снаряд - находки со времен прошлых войн.

Фото: последствия взрыва в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, 21 мая полиция Одессы получила сообщение о массовом минировании административных зданий города, в том числе больниц и вокзалов.

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Автор: Виталия Мазур