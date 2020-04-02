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Во Львовской области во двор жилого дома упал снаряд

Новости » Промышленность     02.04.2020 - 20:32
Во Львовской области во двор жилого дома упал снаряд
Иллюстративное фото (nabukr twitter)

Жертв и пострадавших нет

Во Львовской области упал снаряд во двор жилого дома в частном секторе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По информации Минобороны, боеприпас не разорвался и жертв и пострадавших нет.

"По оперативной информации Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины на двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворовского района Львовской области упал снаряд", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВС Украины, Национальной полиции и службы спасения.

Напомним, СБУ обнаружила в Луганской области схрон с боеприпасами. По данным следствия, жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР", оставила по месту своего проживания тайник с оружием и боеприпасами.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 11 марта в Одессе произошел взрыв во дворе жилого дома. Предварительно произошел взрыв гранаты РГД-5.

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Новости Украины Министерство обороны РФЛьвовская областьснаряд
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