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В Винницкой области в парке нашли более 700 снарядов времен Второй мировой

Новости » Общество     08.06.2020 - 00:10
В Винницкой области в парке нашли более 700 снарядов времен Второй мировой
Фото: один из обнаруженных снарядов (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Снаряды обнаружили в течение двух дней

В Винницкой области во время обследования территории парковой зоны выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Снаряды нашли в селе Спиченцы Погребищенского района.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 6 июня сначала нашли около 300 единиц ВНП времен Второй мировой войны. В итоге во время обследования территории пиротехники обнаружили и изъяли 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 единиц, АС-76 – 213 единиц, ММ-82 - 1 единицу.

Кроме того, 7 июня нашли еще 102 снаряда. Все взрыво-опасные предметы обезвредят 8 июня.

РБК-Украина писало, что в Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства, погиб мужчина.

Ранее во Львовской области упал снаряд во двор жилого дома в частном секторе.

Напомним, ранее в подвальном помещении Харьковского апелляционного суда обнаружили боевой снаряд.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины снарядпиротехники
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