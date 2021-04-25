В Винницкой области в лобовой аварии грузовиков погибли два водителя

Отмечается, что авария произошла в районе 00:30 на автодороге Немриров-Гайсин. Два грузовых автомобиля Mercedes и DAF столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, на встречную полосу выехал водитель фуры DAF, что привело к лобовому столкновению.

В результате ДТП погиб 45-летний водитель грузовика Mercedes, житель Черновицкой области, и 33-летний мужчина из Одесской области, он находился за рулем фуры DAF. Еще один человек госпитализирован с травмами.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Фото: место ДТП с двумя грузовиками в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)