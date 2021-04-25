У Вінницькій області в лобовій аварії вантажівок загинули два водії

Відзначається, що аварія сталася в районі 00:30 на автодорозі Немріров-Гайсин. Два вантажні автомобілі Mercedes і DAF зіткнулися лоб в лоб. За попередніми даними, на зустрічну смугу виїхав водій фури DAF, що призвело до лобового зіткнення.

В результаті ДТП загинув 45-річний водій вантажівки Mercedes, житель Чернівецької області, і 33-річний чоловік з Одеської області, він знаходився за кермом фури DAF. Ще одна людина госпіталізована з травмами.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі встановлюють всі обставини і причини аварії.

Фото: місце ДТП з двома вантажівками у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)