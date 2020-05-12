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Двое мужчин умерли от COVID-19 в Черновицкой области

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 14:44
Двое мужчин умерли от COVID-19 в Черновицкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также скончалась женщина с подозрением на COVID-19

В Черновицкой городской больнице №1 за минувшие сутки скончались двое мужчин с подтвержденным коронавирусом и женщина с подозрением на COVID-19. Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА.

Один из умерших - мужчина 1964 г. н. из Черновцов, у него подтвердили COVID-19. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. У него была ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз и избыточный вес. ️

Еще один мужчина, черновчанин, 1973 г. н. также умер с подтвержденным коронавирусом. Он длительное время находился на аппарате искусственной вентиляции легких, у него был сахарный диабет.

Также умерла черновчанка 1937 г. н. с подозрением на COVID-19.

Общее количество зарегистрированных летальных случаев от коронавируса в Черновицкой области - 86.

Также сообщалось, что во Львове подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19.

Напомним, всего за минувшие сутки в Украине подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в стране второй день подряд сокращается количество новых заражений. Общее число инфицированных возросло до 16 023 человек.

Теги Новости Украины КоронавирусЧерновицкая область
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