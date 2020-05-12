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У Вінницькій області коронавірус зафіксували у 580 осіб

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 14:59
У Вінницькій області коронавірус зафіксували у 580 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області від коронавірусної інфекції одужали 309 пацієнтів

Наразі у Вінницькій області коронавірус зареєстровано у 580 осіб, з них також захворіли захворіли 38 дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Як повідомляється, коронавірус був підтверджений на 26 адміністративних територіях: у м. Вінниця - 300, у Калинівському районі - 73, у Вінницькому районі - 35, у Жмеринському районі - 25, у Тростянецькому районі - 18, у Гайсинському та Погребищенському районах - по 13, у Літинському районі - 12, у Барському районі - 11, у Козятинському, Немирівському, Томашпільському районах - по 10.

Також хвороба була підтверджена у Липовецькому, Муровано-Куриловецькому, Оратівському, Тиврівському, Тульчинському, Хмільницькому, Ямпільському районах - по 5, у Крижопільському, Могилів-Подільському, Чернівецькому районах - по 3, в Іллінецькому районі та в м. Ладижин - по 2, у Бершадському та Шаргородському районах - по 1 випадку.

Як зазначається в області від коронавірусної інфекції одужали 309 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них 375 за останні 24 години.

Теги Новини України Винницкая областьКоронавірус
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