В Украине более 16 тыс. зараженных коронаврусом: ситуация по областям
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Всего в Украине исследовано больше 187 тис. образцов методом ПЦР
В Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние 24 часа. Какая ситуация в областях сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели);
- Волынская обл. - 496 (119 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели);
- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели);
- Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели);
- Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели);
- г. Киев - 1930 (138 выздоровели);
- Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели);
- Львовская обл. - 825 (158 выздоровели);
- Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели);
- Одесская обл. - 653 (39 выздоровели);
- Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели);
- Сумская обл. - 157 (74 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели);
- Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели);
- Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели);
- Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2 396 (390 выздоровели);
- Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).
Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Напомним, в Украине фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса второй день подряд. Вчера было 416, а сегодня 375.
Также более 6 тыс. граждан с подтвержденным тестом на коронавирус не были госпитализированы в инфекционных стационарах и лечатся дома.