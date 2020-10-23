В Винницкой области экс-чиновник устроил схему добычи извести на 150 млн гривен

В Винницкой области бывший директор госпредприятия устроил схему по незаконной добычи извести. Махинация нанесла ущерб государству на 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что бывший руководитель Мурафского карьера в 2015-18 годах еще будучи в должности организовал добычу флюсовой извести в Ждановском месторождении, несмотря на то, что у его предприятия было приостановлено, а позже аннулировано разрешение на пользование недрами.

Для нелегальной добычи он использовал специальную грузовую технику, арендованную у местных предпринимателей. После обработки извести на мощностях карьера он продавал продукцию коммерческим структурам по Украине.

За несколько лет работы схемы добыли 100 тысяч тонн извести на сумму в 150 миллионов гривен.

Бывшему руководителю госпредприятия сообщено о подозрении по ч.2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения).

Ранее сегодня сообщалось, что в международном аэропорту Запорожья один из пассажиров пригрозил заминировать самолет сообщением Запорожье - Анталья. После этого правоохранители эвакуировали 180 пассажиров.

Также правоохранители в Киеве задержали подозреваемого в осквернении аллеи Героев Небесной Сотни. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.