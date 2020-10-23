ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Осквернение аллеи Небесной Сотни: полиция задержала подозреваемого

Киев, Пятница 23 октября 2020 11:45
Осквернение аллеи Небесной Сотни: полиция задержала подозреваемого
Фото: аллея Героев Небесной Сотни (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Правоохранители в Киеве задержали подозреваемого в осквернении аллеи Героев Небесной Сотни. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, за хулиганские действия на аллее Героев Небесной Сотни полицейские задержали 21-летнего студента 3-го курса одного из ВУЗов столицы. Свои противоправные действия он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины совершенного.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Кривом Роге задержали злоумышленника, который повредил памятник жертвам Холокоста. Во время расследования были опрошены свидетели происшествия и сняты видео с камер видеонаблюдения.

Кроме того, в Киеве на территории Национального музея Голодомора-геноцида преступники осквернили скульптуры.

Также в Запорожье на Хортице неизвестные разрушили одну из каменных скульптур.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Небесная сотня

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь