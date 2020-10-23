Осквернение аллеи Небесной Сотни: полиция задержала подозреваемого

Фото: аллея Героев Небесной Сотни (РБК-Украина)

Правоохранители в Киеве задержали подозреваемого в осквернении аллеи Героев Небесной Сотни. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, за хулиганские действия на аллее Героев Небесной Сотни полицейские задержали 21-летнего студента 3-го курса одного из ВУЗов столицы. Свои противоправные действия он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины совершенного.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Кривом Роге задержали злоумышленника, который повредил памятник жертвам Холокоста. Во время расследования были опрошены свидетели происшествия и сняты видео с камер видеонаблюдения.

Кроме того, в Киеве на территории Национального музея Голодомора-геноцида преступники осквернили скульптуры.

Также в Запорожье на Хортице неизвестные разрушили одну из каменных скульптур.