У Вінницькій області екс-чиновник влаштував схему видобутку вапна на 150 млн гривень

У Вінницькій області колишній директор держпідприємства влаштував схему з незаконного видобутку вапна. Махінація завдала збитків державі на 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що колишній керівник Мурафского кар'єра в 2015-18 роках ще перебуваючи на посаді організував видобуток флюсового вапняку в Жданівському родовищі, незважаючи на те, що в його підприємства було припинено, а пізніше анульовано дозвіл на користування надрами.

Для нелегального видобутку він використовував спеціальну вантажну техніку, орендовану в місцевих підприємців. Після обробки вапна на потужностях кар'єра він продавав продукцію комерційним структурам по Україні.

За кілька років роботи схеми видобули 100 тисяч тонн вапна на суму 150 мільйонів гривень.

Колишньому керівнику держпідприємства повідомлено про підозру за ч.2 статті 240 Кримінального кодексу України (порушення правил використання надр, незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення).

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