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В Запорожье эвакуировали пассажиров самолета из-за угрозы минирования

Запорожье, Пятница 23 октября 2020 15:17
В Запорожье эвакуировали пассажиров самолета из-за угрозы минирования
Фото: аэропорт (facebook.com ozh aero)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня в международном аэропорту Запорожья один из пассажиров пригрозил заминировать самолет сообщением Запорожье - Анталья. После этого правоохранители эвакуировали 180 пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, на место происшествия немедленно выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического управления. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Отмечается, что "минером" оказался местный житель 1969 года рождения. Его задержали, однако объяснять свой поступок мужчина отказался. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины).

Напомним, в начале месяца в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех электростанций Украины. Он требовал передать ему один млрд долларов по указанному адресу.

Кроме того, в Киеве 21 сентября поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

Также РБК-Украина писало, что в начале лета неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. Тогда правоохранители перекрыли движение на мосту и закрыли некоторые станции метрополитена.

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