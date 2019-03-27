В Винницкой области в ДТП автомобиль разорвало пополам

Иллюстративное фото (УНИАН)

На месте аварии погибли двое людей

Вблизи села Дорожное Винницкого района водитель автомобиля столкнулся с отбойником, в результате аварии погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Так, в результате аварии погиб 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка.

Отмечается, что водитель не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажир машины погибли.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и эксперты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Кроме того, следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: место происшествия

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

Так, 26 марта, в Киеве, около 5 часов утра, инспектор Управления патрульной полиции, управляя служебным автомобилем "Тойота Приус", не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.