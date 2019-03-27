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В Винницкой области в ДТП автомобиль разорвало пополам

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 05:45
В Винницкой области в ДТП автомобиль разорвало пополам
Иллюстративное фото (УНИАН)

На месте аварии погибли двое людей

Вблизи села Дорожное Винницкого района водитель автомобиля столкнулся с отбойником, в результате аварии погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Так, в результате аварии погиб 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка.

Отмечается, что водитель не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажир машины погибли.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и эксперты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Кроме того, следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

В Винницкой области в ДТП автомобиль разорвало пополам

Фото: место происшествия

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

Так, 26 марта, в Киеве, около 5 часов утра, инспектор Управления патрульной полиции, управляя служебным автомобилем "Тойота Приус", не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

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