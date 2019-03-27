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У Вінницькій області в ДТП автомобіль розірвало навпіл

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 05:45
У Вінницькій області в ДТП автомобіль розірвало навпіл
Ілюстративне фото (УНІАН)

На місці аварії загинули двоє людей

Поблизу села Дорожнє Вінницького району водій автомобіля зіткнувся з відбійником, в результаті аварії загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Так, внаслідок аварії загинув 31-річний водій та його 32-річна пасажирка.

Зазначається, що водій не впорався з керуванням транспортного засобу та зіткнувся з відбійником, у результаті чого автомобіль розірвало навпіл. Від отриманих ушкоджень водій та пасажирка машини загинули.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група та експерти. Працівники патрульної поліції регулюють рух транспорту. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.

Окрім того, слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

У Вінницькій області в ДТП автомобіль розірвало навпіл

Фото: місце події

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування за фактом ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції.

Так, 26 березня, у Києві, близько 5 години ранку,  інспектор Управління патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем "Тойота Пріус", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із електроопорою.

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