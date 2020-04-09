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У Вінницькій області заражених на коронавірус виявили у 16 районах

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 13:47
У Вінницькій області заражених на коронавірус виявили у 16 районах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Вінницької області зареєстровано 217 підозр на коронавірус та у 102 випадках підтверджений діагноз

У Вінницькій області виявили зараження коронавірусом в обласному центрі та у 16 із 27 районів. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

Як повідомляється, у Вінницькій області зафіксували 217 підозр на коронавірус та лабораторно підтвердили 102 випадки зараження, з яких 8 дітей.

Так, захворювання коронавірусом зафіксували у місті Вінниця - 59 випадків, у Гайсинському районі - 9, у Вінницькому районі - 7, у Тростянецькому районі - 6, у Ямпільському районі - 4, у Хмільницькому районі - 3 та у Жмеринському, Крижопільському, Немирівському районах по 2. У місті Ладижин, Липовецький, Калинівський, Козятинський, Погребищенський, Тиврівський, Томашпільський, Чернівецький районах по одному випадку.

Зазначається, що наразі в лабораторному центрі є у наявності 26 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, що число інфікованих коронавірусом українців становить 1892. За добу заразилися 224 особи, серед них 20 дітей. Померли від наслідків інфекції 57 особи. На даний момент вдалося вилікуватися 45 пацієнтам. Найбільша кількість тих, хто заразився в Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях і Києві.

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