В Винницкой области у 338 человек подтвердили коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области было исследовано 5018 образцов материалов

В настоящее время в Винницкой области лабораторно подтверждено 338 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 25 детей. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Как сообщается, подтвержденные случаи были зарегистрированы в г. Винница - 142, в Калиновском районе - 68, в Винницком и Тростянецком районах - по 16, в Погребищенском районе - 12, в Гайсинском районе - 11, в Козятинском районе - 9, в Барском районе - 7, в Жмеринском и Немировском районах - по 6.

Также в Тульчинском, Хмельницком и Ямпольском районах - по 5 случаев инфицирования, в Оратовском, Томашпольском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком, Крыжопольском, Могилев-Подольском и Тывровском районах - по 2, в г. Ладыжин - 1 случай.

Так, в области было исследовано 5018 образцов материалов.

Напомним, в понедельник, 20 апреля, в Винницкой области зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Такоє больше всего медиков, заразившихся вирусом COVID-19, находятся в Винницкой области.