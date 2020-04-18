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Больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области, - Степанов

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 10:50
Больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области, - Степанов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство из них заразились в Калиновской районной больнице

Больше всего заразившихся вирусом COVID-19 медиков находятся в Винницкой области. Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство из них заразились в Калиновской районной больнице, которая определена как опорный пункт в лечении инфицированных коронавирусом.

"На сегодня в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания среди медицинских работников. Эти 97 случаев зарегистрированы в 22 учреждениях здравоохранения. Наибольшее количество в Калиновской центральной районной больнице, которая определена как опорный пункт в лечении больных коронавирусной инфекцией", - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой (840 заболевших), Ивано-Франковской (462), Тернопольской (366) и Винницкой области (319), а также в городе Киеве (770 случаев).

Как писало РБК-Украина, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что остановленный на время карантина в Украине общественный транспорт заработает не раньше июня.

Отметим, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. Больше всего смертей в США.

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