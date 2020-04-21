ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій області у 338 осіб підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 13:41
У Вінницькій області у 338 осіб підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області було досліджено 5018 зразків матеріалів

Наразі у Вінницькій області лабораторно підтверджено 338 випадків інфікування коронавірусом, з яких 25 дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Як повідомляється, підтверджені випадки були зареєстровані у м. Вінниця - 142, у Калинівському районі - 68, у Вінницькому та Тростянецькому районах - по 16, у Погребищенському районі - 12, у Гайсинському районі - 11, у Козятинському районі - 9, у Барському районі - 7, у Жмеринському та Немирівському районах - по 6.

Також у Тульчинському, Хмільницькому та Ямпільському районах - по 5 випадків інфікування, у Оратівському, Томашпільському, Чернівецькому районах - по 3, в Іллінецькому, Крижопільському, Могилів-Подільському та Тиврівському районах - по 2, у м. Ладижин - 1 випадок.

Так, в області було досліджено 5018 зразків матеріалів.

Нагадаємо, у понеділок, 20 квітня, у Вінницькій області зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Також найбільше медиків, що заразилися вірусом COVID-19, перебувають у Вінницькій області.

В Житомирській області 7 хворих на коронавірус перебувають у важкому стані За добу в Миколаївській області подвоїлася кількість випадків зараження коронавірусом
Новини України Винницкая областьКоронавірус
News
On Top