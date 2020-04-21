У Вінницькій області у 338 осіб підтвердили коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області було досліджено 5018 зразків матеріалів

Наразі у Вінницькій області лабораторно підтверджено 338 випадків інфікування коронавірусом, з яких 25 дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Як повідомляється, підтверджені випадки були зареєстровані у м. Вінниця - 142, у Калинівському районі - 68, у Вінницькому та Тростянецькому районах - по 16, у Погребищенському районі - 12, у Гайсинському районі - 11, у Козятинському районі - 9, у Барському районі - 7, у Жмеринському та Немирівському районах - по 6.

Також у Тульчинському, Хмільницькому та Ямпільському районах - по 5 випадків інфікування, у Оратівському, Томашпільському, Чернівецькому районах - по 3, в Іллінецькому, Крижопільському, Могилів-Подільському та Тиврівському районах - по 2, у м. Ладижин - 1 випадок.

Так, в області було досліджено 5018 зразків матеріалів.

Нагадаємо, у понеділок, 20 квітня, у Вінницькій області зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Також найбільше медиків, що заразилися вірусом COVID-19, перебувають у Вінницькій області.