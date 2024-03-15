UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Вінницькій області збільшилася кількість жертв нічної атаки

Фото: росіяни атакували будинки у Вінницькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок нічної атаки дронів у Вінницькій області зросла. У лікарні померла одна з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова у Telegram.

Як він зазначає, внаслідок удару "Шахеда" по житлових будинках було госпіталізовано четверо осіб. Також було відомо про одного загиблого.

Станом на ранок 15 березня кількість жертв зросла до двох.

"Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", - повідомив голова Вінницької ОВА.

 

Фото: росіяни атакували будинки у Вінницькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Що відомо про атаку

Ще з вечора 14 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск та рух дронів-камікадзе. Повітряну тривогу оголошували у низці центральних, східних, південних та північних областей.

Місцева влада повідомила, що у Вінницькій області російський "Шахед" влучив у житловий будинок. Спочатку було відомо про трьох поранених людей, їх доправили у лікарню.

Потім голова Вінницької ОВА повідомив про жертву та чотирьох поранених людей.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни в ніч на 15 березня випустили по Україні 27 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів