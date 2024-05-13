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Готував удари по ЗСУ. В Рівному "на гарячому" затримали агента ФСБ з Криму

Рівне, Понеділок 13 травня 2024 10:53
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Готував удари по ЗСУ. В Рівному "на гарячому" затримали агента ФСБ з Криму Фото: в Рівному "на гарячому" затримали агента ФСБ з Криму (nzl theukrainians org)
Автор: Наталія Гурковська

В Рівному затримали агента ФСБ РФ, який готував ракетні удари по місцях розташування ЗСУ. Також він розвідував і координати шпиталів та був вихідцем із Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, Служба безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів агресора по військовій та критичній інфраструктурі Рівненської області.

"У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента фсб, який готував координати для ворожої атаки. Перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб, за даними СБУ, фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів.

"Це дозволило убезпечити пункти дислокації Сил оборони і "на гарячому" затримати фігуранта, коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників. В автомобілі затриманого вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові обʼєкти Сил оборони", - зазначили у відомстві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він уже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів.

До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок його завербувала співробітниця окупаційного "управління фсб в Криму та м. Севастополь".

Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно "активувала" свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Крім наведення російських ракет на територію Рівненської області він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Не перший випадок

У Рівному не вперше затримують зрадників, які співпрацювали із РФ.

Так, раніше в Рівному правоохоронці затримали агента російських спецслужб. Він намагався вивезти з України критично потрібні для російського військово-промислового комплексу електронні вироби.

До цього в Рівному також затримали шпигуна, який постійно мешкав в РФ.

Зазначимо, що за два роки великої війни в Україні затримали та посадили сотні людей, які так чи інакше допомагали окупантам. Багато хто з них безпосередньо працював із російськими спецслужбами. Хто ці агенти, яка їхня мотивація і що загрожує за держзраду, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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