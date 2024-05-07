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Як агенти, які працюють на ФСБ, поводяться на допитах: відповідь СБУ

Україна, Вівторок 07 травня 2024 08:27
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Як агенти, які працюють на ФСБ, поводяться на допитах: відповідь СБУ Фото: більшість агентів ФСБ каються на допитах (politros.com)
Автор: Юлія Акимова

Існує кілька ліній поведінки агентів ФСБ та ГРУ, яких затримують в Україні. Каються не всі.

Про це у коментарі РБК Україна сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Поведінка затриманих СБУ російських агентів залежить від лінії захисту, яку вони обрали. Більшість кається і йде на співпрацю зі слідством, щоб пом'якшити покарання. А хтось запевняє суд, що не підозрював про наслідки своїх дій та масштаби злочину", - розповів Дехтяренко. .

При цьому він зазначив, що є й такі, хто навіть у в'язниці підтримує "російський світ", щиро ненавидить Україну та хоче обміну до РФ.

Агенти ФСБ в Україні

З початку повномасштабної війни співробітники СБУ відкрили понад 2,5 тисячі справ на українців, які зрадили свою країну, і майже 500 справ на так званих коригувальників, хто передає дані про ЗСУ росіянам. І ті, й інші зливають переміщення наших військових, відправляють кураторам з РФ геометки з військовими базами та частинами, коригують ракетні удари по своїх містах.

Найчастіше злочинців вербують російські структури, переважно, ФСБ і ГРУ. Спецслужби РФ знаходять їх у соціальних мережах, рідше зрадники виходять на них самі.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно правоохоронці затримали агентурну групу ФСБ , яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Серед цілей були енергогенеруючі підприємства.

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