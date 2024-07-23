У Вінницькій області зафіксували випадок дирофіляріозу: що важливо знати про хворобу
У Вінницькій області підтвердили випадок дирофіляріозу, яким людина може інфікуватись через укус комахою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони та здоров'я (МОЗ) України.
Дирофіляріоз є паразитарним захворюванням, яке викликається гельмінтами роду Dirofilaria. Найчастіше хворобу реєструють як природно-осередковий гельмінтоз серед домашніх тварин, або ж у хижаків. У людей, своєю чергою, розвивається найчастіше саме підшкірний дирофіляріоз.
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зауважили, що людина безпосередньо не заражається від собак та кішок. Втім, вона може інфікуватись внаслідок укусу зараженої комахи, частіше комара.
Інкубаційний період триває від 1 місяця до 2-х років. Водночас клініка визначається локалізацією гельмінта.
"Гельмінт D. Repens, який реєструється на території України, локалізується частіше в підшкірній клітковині, сполучній тканині різних ділянок тіла, кон’юнктиві та інших тканинах ока, статевих органах (калитка, яєчко), молочних залозах, рідше - в оболонках тканин та органів черевної порожнини людини", - пише обласний центр контролю й профілактики хвороб.
Лікування найчастіше оперативне. Якщо ж гельмінт розташувався в тканині ока - потребуються спеціальна апаратура та окуліст.
Профілактика:
- спостереження за станом здоров'я домашніх тварин і їх захист від комах;
- своєчасне виявлення та лікування тварин, хворих на дирофіляріоз, оскільки вони є джерелом хвороби;
- лікування та диспансерний нагляд за хворими тваринами (до 3 місяців);
- використання населенням засобів індивідуального захисту від комах.
- зменшення проникнення комарів у приміщення (встановлення сіток на вікна та двері) і боротьба з комарами в підвалах житлових будинків, звідки вони можуть потрапляти через вентиляційну систему до квартир.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, в Україні через відключення водопостачання під час обмежень світла, є ризик спалахів гепатиту та холери.
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