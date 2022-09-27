В одному з дитячих інтернатів Львівської області зафіксовано спалах дифтерії
В одному з дитячих будинків-інтернатів Львівської області, де також перебувають люди, які мають інвалідність з дітинства, зафіксовано спалах дифтерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я .
"Під час проведення планового профілактичного обстеження підопічних інтернату було виявлено у 7 з них ознаки початкової стадії дифтерії. Усіх госпіталізовано до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні", - розповіли у відомстві.
Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели добір матеріалу для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб. Також йде вивчення їхнього вакцинального статусу.
Епідеміологічне розслідування продовжується.
Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним шляхом. Для нього характерне місцеве фібринозне запалення (переважно слизових ротоглотки) та явища загальної інтоксикації з ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.
Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень виявили 44 137 випадків захворювання на коронавірус. За тиждень ця цифра зросла майже на 7,5 тисячі.
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