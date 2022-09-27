В одному з дитячих інтернатів Львівської області зафіксовано спалах дифтерії

В одному з дитячих будинків-інтернатів Львівської області, де також перебувають люди, які мають інвалідність з дітинства, зафіксовано спалах дифтерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я .

"Під час проведення планового профілактичного обстеження підопічних інтернату було виявлено у 7 з них ознаки початкової стадії дифтерії. Усіх госпіталізовано до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні", - розповіли у відомстві.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели добір матеріалу для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб. Також йде вивчення їхнього вакцинального статусу.

Епідеміологічне розслідування продовжується.