В Винницкой области зафиксировали случай дирофиляриоза: что важно знать о болезни
В Винницкой области подтвердили случай дирофиляриоза, которым человек может инфицироваться через укус насекомым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
Дирофиляриоз является паразитарным заболеванием, которое вызывается гельминтами рода Dirofilaria. Чаще всего болезнь регистрируют как природно-очаговый гельминтоз среди домашних животных, или же у хищников. У людей, в свою очередь, развивается чаще всего именно подкожный дирофиляриоз.
В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что человек непосредственно не заражается от собак и кошек. Впрочем, он может инфицироваться в результате укуса зараженного насекомого, чаще комара.
Инкубационный период длится от 1 месяца до 2-х лет. В то же время клиника определяется локализацией гельминта.
"Гельминт D. Repens, который регистрируется на территории Украины, локализуется чаще в подкожной клетчатке, соединительной ткани различных участков тела, конъюнктиве и других тканях глаза, половых органах (мошонка, яичко), молочных железах, реже - в оболочках тканей и органов брюшной полости человека», - пишет областной центр контроля и профилактики болезней.
Лечение чаще всего оперативное. Если же гельминт расположился в ткани глаза - нужны специальная аппаратура и окулист.
Профилактика:
- наблюдение за состоянием здоровья домашних животных и их защита от насекомых;
- своевременное выявление и лечение животных, больных дирофиляриозом, поскольку они являются источником болезни;
- лечение и диспансерное наблюдение за больными животными (до 3 месяцев);
- использование населением средств индивидуальной защиты от насекомых;
- уменьшение проникновения комаров в помещение (установка сеток на окна и двери) и борьба с комарами в подвалах жилых домов, откуда они могут попадать через вентиляционную систему в квартиры.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Украине из-за отключения водоснабжения во время ограничений света, есть риск вспышек гепатита и холеры.
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