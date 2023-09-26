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В одній із областей України вводять обмеження на продаж алкоголю

Фото: продаж алкоголю обмежили у Вінницькій області з 27 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінницькій області вводить обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Підписав наказ про заборону продажу алкоголю  з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області. Наказ вступає в силу з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану", - розповів він.

Згідно наказу, за словами Борзова, суб’єктам господарювання забороняється з 22.00 до 06.00 продаж алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на спиртовій основі.

При цьому, як нагадав голова ОВА, цілодобовою залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам під час несення служби у правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю. 
 

Нагадаємо, з липня 2022 року в Донецькій області діє повна заборона на продаж алкоголю - не тільки для військових, але і для населення.При цьому військовий стан в Україні знову продовжили в середині серпня, мінімум до 15 листопада.

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Вінницька область