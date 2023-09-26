В одной из областей Украины вводят ограничения на продажу алкоголя

В Винницкой области вводится ограничение на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Подписал приказ о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области. Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до окончания военного положения", - рассказал он.

Согласно приказу, по словам Борзова, субъектам хозяйствования запрещается с 22.00 до 06.00 продажа алкогольных напитков и веществ, изготовленных на спиртовой основе.

При этом, как напомнил глава ОВА, круглосуточным остается запрет на продажу алкогольных напитков гражданам во время несения службы в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, терробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.