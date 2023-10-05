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У Вінницькій області викрили "смотрящого" і його банду: 10 років "вибивали" неіснуючі борги

Фото: у Вінницькій області викрили "смотрящого" і його банду (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці нейтралізували потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали лідера банди - так званого "смотрящого" за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько "Комар".

Вони затримали ще двох учасників угруповання. Серед них - підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі.

 

За даними слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих мешканців та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів.

У разі відмови платити "данину" - учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Правоохоронці задокументували, як лідер банди "Комар" та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші.

Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час передачі першої частини "данини" у розмірі 10 тисяч доларів.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

  • вогнепальну, травматичну та холодну зброю;
  • "боргові" розписки від потерпілих та чорнові записи з "обліком" сплачених грошей;
  • великі суми готівки, отримані злочинним шляхом;
  • мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру так званому "вору в законі" Лавасогли Батумському. Він координував злочинну діяльність в Одеській області на волі та в СІЗО.

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