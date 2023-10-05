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В Винницкой области разоблачили "смотрящего" и его банду: 10 лет "выбивали" несуществующие долги

Фото: в Винницкой области разоблачили "смотрящего" и его банду (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители нейтрализовали мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В результате спецоперации правоохранители задержали лидера банды - так называемого "смотрящего" по области, известного криминального авторитета по прозвищу "Комар".

Они задержали еще двух участников группировки. Среди них - подсанкционный "уголовный авторитет", которые имел влияние в криминальной среде.

 

По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное влияние на территории региона.

Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров.

В случае отказа платить "дань" - участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

Правоохранители задокументировали, как лидер банды "Комар" и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долларов и угрожали убийством, если он не заплатит деньги.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тысяч долларов.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъято:

  • огнестрельное, травматическое и холодное оружие;
  • "долговые" расписки от потерпевших и черновые записи с "учетом" уплаченных денег;
  • большие суммы наличных денег, полученные преступным путем;
  • мобильные телефоны с доказательством незаконных действий.

В настоящее время лидеру банды и ее активным участникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о подозрении так называемому "вору в законе" Лавасогли Батумскому. Он координировал преступную деятельность в Одесской области на свободе и в СИЗО.

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