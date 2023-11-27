"Заробляли" 2 млн грн щомісяця. Засуджені з тюрми ошукали десятки тисяч українців

Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції знешкодили злочинну організацію у Вінницькій області. Шахраї в одній із місцевих колоній масово видурювали гроші з банківських карток українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"На рахунку зловмисників майже 70% усіх шахрайських м схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих", - зазначають у відомстві.

Відомо, що учасниками схеми було майже 30 в’язнів вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Організував таку масштабну схему так званий "смотрящий" за однією з виправних колоній Вінницької області, в’язень-кримінальник на прізвисько "Гєша".

Його підлеглі спільники телефонували клієнтам банку та представлялись "співробітниками служби безпеки" фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

Потім аферисти пропонували громадянам переказати кошти на так званий "безпековий рахунок" через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження від викрадачів". Втім, ніякого рахунку не було. Натомість шахраї надсилали кошти на свої підконтрольні банківські рахунки, а їх спільники "на волі" знімали готівку та передавали її в "касу".

Так, під час 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучено мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники. Крім того, оперативники виявили банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.

Наразі 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями ККУ. П’ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів - переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи.

За попередніми оцінками слідства, щомісячний дохід шахраїв міг складати близько двох мільйонів гривень.

"Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації", - підсумували в СБУ.