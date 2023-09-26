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Україна видала Чехії організаторів колцентру, які виманили понад 7,5 млн євро

Вівторок 26 вересня 2023 17:38
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Україна видала Чехії організаторів колцентру, які виманили понад 7,5 млн євро Фото: Україна видала Чехії організаторів колцентру (npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна провела екстрадицію п'ятьох організаторів колцентру в Чехію. Вони змогли виманити у чехів понад 7 млн 609 тисяч євро (близько 300 млн гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Правоохоронці нагадують, що змогли встановити двох організаторів колцентру у Дніпрі - громадян України та Чехії. Вони змогли залучити до роботи у злочинній організації понад 20 осіб.

Під час дзвінків шахраї здійснювали заміну телефонного номера - вони представлялися співробітниками служби безпеки банківської установи та повідомляли жертвам, що їхній банківський рахунок зламано, а для збереження коштів їх тимчасово потрібно переказати на інший "безпечний" рахунок.

"Достовірність цієї інформації підтверджували іншим дзвінком - нібито від поліцейського, який підтверджував достовірність зламу рахунку та необхідності переказу грошей на інший рахунок", - уточнюють правоохоронці.

П'ятьох шахраїв передали правоохоронцям Чехії на пункті пропуску "Краківець" у Львівській області. Найближчим часом планується екстрадиція ще одного зловмисника.

До розслідування залучили понад 100 українських та чеських поліцейських, які працювали у спільній слідчій групі.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що шахраї створили в Україні фейковий call-центр, щоб виманювати гроші під виглядом інвестицій. Їхній "офіс" розміщувався в центрі Києва.

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