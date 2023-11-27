"Зарабатывали" 2 млн грн ежемесячно. Осужденные из тюрьмы обманули десятки тысяч украинцев

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Киберполиции обезвредили преступную организацию в Винницкой области. Мошенники в одной из местных колоний массово выманивали деньги с банковских карт украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На счету злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч потерпевших", - отмечают в ведомстве.

Известно, что участниками схемы было около 30 заключенных винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

Организовал такую масштабную схему так называемый "смотрящий" по одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по кличке "Геша".

Его подчиненные сообщники звонили по телефону клиентам банка и представлялись "сотрудниками службы безопасности" финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются сломать мошенники.

Затем аферисты предлагали гражданам перевести средства на так называемый "безопасный счет" через онлайн-приложение, чтобы "уберечь сбережения от похитителей". Впрочем, никакого счета не было. Мошенники присылали средства на свои подконтрольные банковские счета, а их сообщники "на свободе" снимали наличные и передавали ее в "кассу".

Так, в ходе 27 одновременных обысков по местам пребывания участников группировки изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, sim-карты операторов мобильной связи и черновые записи, которыми пользовались злоумышленники. Кроме того, оперативники обнаружили банковские карты и деньги, полученные преступным путем.

По предварительным оценкам следствия, ежемесячный доход мошенников мог составлять около двух миллионов гривен.

В настоящее время 10 злоумышленникам сообщено о подозрении по разным статьям УКУ. Пятеро злоумышленников задержаны, еще пять фигурантов-заключенных - переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения.

"Кроме того, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении еще 17 участникам преступной организации", - подытожили в СБУ.