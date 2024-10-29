У Вінницькій області стався витік небезпечної речовини: що відомо

Що відомо про витік аміаку у Вінницькій області

Згідно з інформацією рятувальників, витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни стався близько 9 години ранку неподалік села Ставки Піщанської громади Вінницької області.

Витік аміаку з автоцистерни (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Уточнюється, що надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання розповсюдженню хмари:

використали розпилені водні струмені

провели роботи з перекачування аміаку в порожню ємність

Ліквідація наслідків витоку аміаку (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Ситуація контрольована та не становить загрози життю й здоров'ю громадян", - підсумували у ДСНС.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Небезпека і користь аміаку

Аміак (NH3) - безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він є вогненебезпечним, майже у два рази легшим від повітря (з яким утворює вибухові суміші), отруйним (особливо небезпечним для очей).

За звичайних умов аміак легко зріджується під тиском, а під час випаровування поглинає тепло (сильно охолоджується). Таку його властивість використовують там, де є потреба в охолодженні: у промислових і побутових холодильниках (на м'ясокомбінатах, молокозаводах, овочевих базах тощо).

Крім того, аміак є сировиною багатьох хімічних виробництв (зокрема нітратної кислоти й азотних добрив). Останнім часом зріджений аміак і водний розчин аміаку стали широко застосовувати безпосередньо як азотне добриво.

Зберігають і транспортують цю речовину у зрідженому стані. Як рідина аміак легший за воду, має меншу густину й у повітрі утворює слабкий дим (хмару).