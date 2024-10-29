В Винницкой области произошла утечка опасного вещества: что известно

Утром вторника, 29 октября, в Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Согласно информации спасателей, утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны произошла около 9 часов утра недалеко от села Ставки Песчанской общины Винницкой области.
Утечка аммиака из автоцистерны (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Уточняется, что чрезвычайники оперативно приняли меры по предотвращению распространения облака:
Ликвидация последствий утечки аммиака (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни и здоровью граждан", - подытожили в ГСЧС.
Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Аммиак (NH3) - бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Он является огнеопасным, почти в два раза легче воздуха (с которым образует взрывчатые смеси), ядовитым (особенно опасен для глаз).
В обычных условиях аммиак легко сжижается под давлением, а при испарении поглощает тепло (сильно охлаждается). Такое его свойство используют там, где есть потребность в охлаждении: в промышленных и бытовых холодильниках (на мясокомбинатах, молокозаводах, овощных базах и т.п.).
Кроме того, аммиак является сырьем многих химических производств (в том числе нитратной кислоты и азотных удобрений). В последнее время сжиженный аммиак и водный раствор аммиака стали широко применяться непосредственно как азотное удобрение.
Хранят и транспортируют это вещество в сжиженном состоянии. Как жидкость аммиак легче воды, имеет меньшую плотность и в воздухе образует слабый дым (облако).