В Винницкой области произошла утечка опасного вещества: что известно

Что известно об утечке аммиака в Винницкой области

Согласно информации спасателей, утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны произошла около 9 часов утра недалеко от села Ставки Песчанской общины Винницкой области.

Утечка аммиака из автоцистерны (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Уточняется, что чрезвычайники оперативно приняли меры по предотвращению распространения облака:

использовали распыленные водные струи

провели работы по перекачке аммиака в пустую емкость

Ликвидация последствий утечки аммиака (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни и здоровью граждан", - подытожили в ГСЧС.

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Опасность и польза аммиака

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Он является огнеопасным, почти в два раза легче воздуха (с которым образует взрывчатые смеси), ядовитым (особенно опасен для глаз).

В обычных условиях аммиак легко сжижается под давлением, а при испарении поглощает тепло (сильно охлаждается). Такое его свойство используют там, где есть потребность в охлаждении: в промышленных и бытовых холодильниках (на мясокомбинатах, молокозаводах, овощных базах и т.п.).

Кроме того, аммиак является сырьем многих химических производств (в том числе нитратной кислоты и азотных удобрений). В последнее время сжиженный аммиак и водный раствор аммиака стали широко применяться непосредственно как азотное удобрение.

Хранят и транспортируют это вещество в сжиженном состоянии. Как жидкость аммиак легче воды, имеет меньшую плотность и в воздухе образует слабый дым (облако).