Небезпечний смог у містах України: експерт пояснила, хто у групі ризику через погане повітря

За її словами, через погану якість повітря в першу чергу є ризики для людей, які мають хронічні захворювання.

"Але вони завжди були, бо просто це такий вплив є на здоров'я у людей, у яких імунна система (ослаблена - ред.) або є проблеми хронічні. На них це вплине більше, ніж на здорову звичайну людину. І на дітей. На дітей, бо у них система ще не дуже зміцніла, як для маленької дитини", - розповіла Лампіка.

Вона зауважила, що діти у категорії ризику через те, що для них концентрація небезпечних речовин може бути завеликою. Тому якщо у родині є діти, то варто утриматись від перебування на відкритому повітрі, а за можливості, виїхати на певний період за місто.

Вона додала, що вплив забрудненого повітря на дихальну систему людини може бути як повільним, так і миттєвим.

"На алергіків це точно буде реагування миттєве. А так в принципі те, що я казала ще з самого початку про те, що наша система накопичує негативні небезпечні речовини все життя. І є речовини, які з організму не виводяться. А у кожної людини є своя межа після якої вже може бути якийсь збій в системі. Тому ніхто цього не знає і не може попередити. І екологи, і лікарі кажуть про те, щоб краще утримуватися і перечекати, ніж себе наражати на ризик", - підкреслила вона.