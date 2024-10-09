У Львові пролунало сповіщення про витік небезпечної речовини: що трапилося

У Львові вдень 9 жовтня пролунала тривога. Місцева влада запевняє, що хвилюватися немає про що.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького .

Очільник області зазначає, що тривога лунала приблизно о 16:45. Однак сигнал не свідчив про небезпеку. За його словами, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору у місті.

Він запевняє, що жодного витоку не було і в самому Львові, і в області усе спокійно.

Також Максим Козицький зазначив, що у випадку небезпеки, він оперативно повідомлятиме про це у своїх соцмережах.