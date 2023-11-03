У Вінницькій області через падіння уламків "Шахеда" 1,5 тисячі людей опинилися без світла

За даними відомства, світло зникло загалом у 1562 споживачів у регіоні.

Після відбиття російської повітряної атаки на місці падіння баражуючого боєприпасу противника працювали аварійні служби, ліквідуючи наслідки знеструмлення, щоб повернути світло в будинки громадян.

Як зазначили в Міненерго, вранці більшість абонентів були підключені.

Окрім Вінницької області, знеструмлення внаслідок російської атаки БПЛА цієї ночі фіксувалося також у Харкові.

Там в результаті нічних обстрілів без світла - 146 побутових та 13 юридичних абонентів, уточнили у міністерстві.

Ситуація з енергетикою у прифронтових областях

У Сумській області світло повернули в населений пункт, який раніше був знеструмлений через технологічні порушення. Електроенергію повернули більш як 2 тисячам споживачів.

На Донеччині за минулу добу через обстріл було відключено 2709 абонентів.

На Дніпропетровщині через бойові дії було відключено 166 споживачів. Усі вони вже були підключені.

Окрім того, без світла залишається частина споживачів у Чернігівській, Запорізькій, Херсонській областях. У Міненерго зазначили, що ремонтні бригади працюють там, де дозволяє ситуація безпеки.

"Загалом за добу енергетики загоїли понад 11 тисяч споживачів. Більшість із них - у Донецькій області", - розповіли у відомстві.

Повітряна атака РФ по Україні вночі 3 листопада

У ніч проти п'ятниці російські загарбники атакували Україну 40 "Shahed-136/131", а також запустили ракету Х-59 з окупованої частини Херсонської області.

Як поінформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ, силами та засобами ППО було знищено 24 ударні БПЛА "Shahed-136/131" і одну керовану авіаційну ракету ворога.

Вибухи лунали у Харкові та області, Кропивницькому та Кіровоградській області, повітряну атаку відбивали також у Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій та Херсонській областях.

Зазначимо, що у Харкові внаслідок російської атаки постраждали 8 осіб: у всіх гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка 2,5 роки. Також було пошкоджено та зруйновано декілька будівель.

Деталі та наслідки нічної атаки противника - читайте у матеріалі РБК-Україна.