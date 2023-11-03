В Винницкой области из-за падения обломков "Шахеда" 1,5 тысячи человек оказались без света

По данным ведомства, свет пропал в целом у 1562 потребителей в регионе.

После отражения российской воздушной атаки на месте падения барражирующего боеприпаса противника работали аварийные службы, ликвидируя последствия обесточивания, чтобы вернуть свет в дома граждан.

Как отметили в Минэнерго, утром большинство абонентов было подключено.

Кроме Винницкой области, обесточивание вследствие российской атаки БПЛА этой ночью фиксировалось также в Харькове.

Там в результате ночных обстрелов без света - 146 бытовых и 13 юридических абонентов, уточнили в министерстве.

Ситуация с энергетикой в прифронтовых областях

В Сумской области свет вернули в населенный пункт, который ранее был обесточен из-за технологических нарушений. Электроэнергию вернули более чем 2 тысячам потребителей.

В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов было отключено 2709 абонентов.

В Днепропетровской области из-за боевых действий было отключено 166 потребителей. Все они уже были подключены.

Кроме того, без света остается часть потребителей в Черниговской, Запорожской, Херсонской областях. В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где позволяет ситуация безопасности.

"В общей сложности за сутки энергетики заживили более 11 тысяч потребителей. Большинство из них - в Донецкой области", - рассказали в ведомстве.

Воздушная атака РФ по Украине ночью 3 ноября

В ночь на пятницу российские захватчики атаковали Украину 40 "Shahed-136/131", а также запустили ракету Х-59 из оккупированной части Херсонской области.

Как проинформировали в командовании Воздушных сил ВСУ, силами и средствами ПВО были уничтожены 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета врага.

Взрывы гремели в Харькове и области, Кропивницком и Кировоградской области, воздушную атаку отражали также в Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой и Херсонской областях.

Отметим, что в Харькове в результате российской атаки пострадали 8 человек: у всех острая реакция на стресс. Среди них двое детей: 10-летний мальчик и девочка 2,5 лет. Также были повреждены и разрушены несколько зданий.

Детали и последствия ночной атаки противника - читайте в материале РБК-Украина.