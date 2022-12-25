В Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом: женщина и ребенок погибли

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом вблизи села Поповцы Копайгородской поселковой общины Жмеринского района Винницкой области 24 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, 41-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, которая создала ДТП, выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.

Водитель машины и ее 8-летняя дочь, которая находилась в салоне, погибли на месте происшествия.

В салоне автобуса находились 18 пассажиров. Водителю и семи пассажирам была оказана медицинская помощь, трое из них были госпитализированы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователи начали досудебное расследование по части 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове автомобиль врезался в поезд, в результате чего погиб водитель и его 8-летняя дочь.

Ранее в Николаевской области автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пять пассажиров, из них двое детей.

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