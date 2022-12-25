ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом: женщина и ребенок погибли

Новина українською →
Винницкая область, Воскресенье 25 декабря 2022 12:49
В Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом: женщина и ребенок погибли Фото: автомобиль столкнулся с автобусом в Винницкой области, женщина и ребенок погибли (vn.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом вблизи села Поповцы Копайгородской поселковой общины Жмеринского района Винницкой области 24 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, 41-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, которая создала ДТП, выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.

Водитель машины и ее 8-летняя дочь, которая находилась в салоне, погибли на месте происшествия.

В салоне автобуса находились 18 пассажиров. Водителю и семи пассажирам была оказана медицинская помощь, трое из них были госпитализированы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователи начали досудебное расследование по части 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове автомобиль врезался в поезд, в результате чего погиб водитель и его 8-летняя дочь.

Ранее в Николаевской области автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пять пассажиров, из них двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Авария Винницкая область
NEWS
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация