ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Вінницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи

Новость на русском →
Вінниця, Понеділок 17 жовтня 2022 14:32
У Вінницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи Фото: вибухи у Вінницькій області лунають 17 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вдень у понеділок, 17 жовтня, сталися вибухи у Вінницькій області. Вони трапились після оголошення тривоги у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Вінницькій області чутно звуки вибухів. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 14.36. В Вінницькій області знову лунають вибухи.

"На Вінниччині знову чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні suspilne.media.

Як повідомлялося, у понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, вибухи було чути і в Хмельницькій області. Мешканців просять залишатися у укриттях до відбою повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України