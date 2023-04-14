Виманювали гроші у військових та їхніх родин: під Києвом та у Вінниці ліквідували шахрайські схеми

Служба безпеки України ліквідувала ще дві схеми виманювання грошей в українських військовослужбовців та їхніх родин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням прес-службу СБУ.

Правоохоронці у Київській області затримали мешканця Бориспільського району, який виманював гроші у родичів зниклого безвісти українського бійця. Жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Захисник не виходив на зв’язок після російського артобстрілу українських позицій під Бахмутом.

За даними слідства, зловмисник повідомив брату військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі в Білорусі та потребує складної операції. Задля "порятунку" захисника ділок запропонував переказати 2 тисячі доларів на власні банківські картки.

СБУ викрила зловмисника, задокументували три факти отримання грошей та затримала його.

Під час обшуку за адресою проживання шахрая виявили:

3 мобільні телефони та сім-карту, з якої чоловік телефонував потерпілому;

3 банківські картки, на які отримував гроші;

90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

Наразі йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 190 (шахрайство);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

До того ж, у Вінниці затримали керівника однієї з місцевих колекторських компаній. Він вимагав від демобілізованого пораненого військового ЗСУ сплатити 1 млн гривень начебто протермінованого боргу його матері. У разі несплати погрожував фізичною розправою.

СБУ затримала зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тисяч гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Його арештували без можливості внесення застави.