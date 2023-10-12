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В Виннице задержали фейковых "антикоррупционеров": "продавали" должность ректора в университете

Винница, Четверг 12 октября 2023 14:39
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В Виннице задержали фейковых "антикоррупционеров": "продавали" должность ректора в университете Фото: в Виннице задержали фейковых антикоррупционеров (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований задержала двух мошенников, которые предлагали помощь с назначением на руководящий пост в одном из Винницких университетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что за 50 тысяч долларов фигуранты обещали кандидату помочь с назначением на руководящий пост в университете. Во время разговора они представлялись должностными лицами "антикоррупционных органов".

Для "решения вопроса" мошенники уверяли, что якобы привлекут свои связи в высших органах власти.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников при получении им первой части "оговоренной" суммы в размере 20 тысяч долларов. Затем был задержан его сообщник.

По данным следствия, при реализации сделки один из фигурантов представлялся руководителем так называемого "обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области". Второй - главой вымышленного "антикоррупционного комитета при Верховной Раде".

При этом никакого отношения к работе антикоррупционных органов или украинского парламента они не имеют.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц);
  • ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали две схемы выманивания денег у украинских военнослужащих и их семей в Киевской и Винницкой областях.

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