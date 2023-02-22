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У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який вербував в'язнів в Україні до ПВК "Вагнера"

Фото: у Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який вербував в'язнів до ПВК "Вагнера" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Вінниці злочинця, який вербував колишніх українських в'язнів до ПВК "Вагнера". Агентом РФ виявився рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал "рекрутингу" колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

У результаті спецоперації у Вінниці СБУ затримала російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до окупаційного угруповання.

"За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць", - повідомляють в СБУ.



За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем". Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялось, СБУ "розколола" співробітника білоруського КДБ, який воював у складі російської армії проти України.

Також в Україні до 14,5 років ув’язнення засуджено працівника спецслужби, що працював на російську ФСБ. Його затримали в Кропивницькому.

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Служба безпеки України