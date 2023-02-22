RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Виннице СБУ задержала рецидивиста, вербовавшего заключенных в Украине в ЧВК "Вагнера"

Фото: в Виннице СБУ задержала рецидивиста, который вербовал заключенных в ЧВК "Вагнера" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Виннице преступника, который вербовал бывших украинских заключенных в ЧВК "Вагнера". Агентом РФ оказался рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности заблокировала в Виннице канал "рекрутинга" бывших узников в ряды российской частной военной компании "Вагнера", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации в Виннице СБУ задержала российского агента, который подбирал "кандидатов" и вербовал их в оккупационную группировку.

"За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тысяч долларов в месяц", - сообщают в СБУ.

По данным следствия, агентом рашистов оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование. Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Вагнера" и предложил свою помощь в войне против Украины.

По указанию врага винничанин начал подыскивать уголовников для привлечения в состав частной военной компании РФ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами общения с "вагнеровцем". Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, СБУ "расколола" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего в составе российской армии против Украины.

Также в Украине к 14,5 года заключения приговорен работник спецслужбы, работавший на российскую ФСБ. Его задержали в Кропивницком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины