В Виннице СБУ задержала рецидивиста, вербовавшего заключенных в Украине в ЧВК "Вагнера"

"Служба безопасности заблокировала в Виннице канал "рекрутинга" бывших узников в ряды российской частной военной компании "Вагнера", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации в Виннице СБУ задержала российского агента, который подбирал "кандидатов" и вербовал их в оккупационную группировку.

"За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тысяч долларов в месяц", - сообщают в СБУ.

По данным следствия, агентом рашистов оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование. Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Вагнера" и предложил свою помощь в войне против Украины.

По указанию врага винничанин начал подыскивать уголовников для привлечения в состав частной военной компании РФ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами общения с "вагнеровцем". Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, СБУ "расколола" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего в составе российской армии против Украины.

Также в Украине к 14,5 года заключения приговорен работник спецслужбы, работавший на российскую ФСБ. Его задержали в Кропивницком.