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"Зливав" дані про колег ФСБ. В Україні на 14,5 років засудили працівника спецслужби

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 12:22
"Зливав" дані про колег ФСБ. В Україні на 14,5 років засудили працівника спецслужби Фото: в В Україні на 14,5 років засудили працівника спецслужби (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні до 14,5 років ув’язнення засуджено працівника спецслужби, що працював на російську ФСБ. Його затримали в Кропивницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"За матеріалами СБУ до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено колишнього співробітника української спецслужби, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисник входив до складу одного з регіональних органів силового відомства. За три місяці до початку повномасштабного вторгнення він за власної ініціативи вийшов на зв’язок з представником російської спецслужби та запропонував йому співпрацю в обмін на гроші.

"За завданням агресора зрадник приховано збирав установчі дані своїх колег та їхніх родичів, а вже після 24 лютого - розпочав розвідування місць дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградської області", - додали в СБУ.

Насамперед він намагався виявити локації можливого базування української бойової авіації.

Зібрані відомості ворожий агент планував передати своєму російському куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Втім співробітники СБУ викрили його, задокументували його злочинну діяльність і затримали наприкінці лютого минулого року у Кропивницькому.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ затримала ворожу інформаторку, яка "наводила" російські ракети у навчальних закладах та енергооб'єктах Донецької області.

Також ми писали, що у Києві співробітники СБУ викрили колаборанта, який влаштувався у Червоний Хрест.

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Служба безпеки України
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