У Вінниці повідомляють про вибухи. Йде повітряний бій

"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінницькою областю", - написав він.

За даними Вінницької міської ради, звуки вибухів - це робота ППО.

"У місті було чути роботу ППО.Перебувайте у безпечному місці до відбою та зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 9.27. У Вінницькій області знову лунають вибухи.

"В місті знову було чути роботу ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав в Telegram мер міста Сергій Моргунов.

Оновлено 10.09. У Вінницькій області є влучення ракет. Без постраждалих.

"У Вінницькій області є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема.

Всі оперативні служби працюють на місці", - написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Як повідомлялося, сьогодні армія РФ готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів. В Україні оголошено повітряну тривогу. Українські військові вже збили перші ворожі ракети.

При цьому у низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.