У Вінниці повідомляють про вибухи. Йде повітряний бій

У четвер, 26 січня, у Вінниці чути вибухи, вони сталися під час повітряної тривоги. Йде повітряний бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінницькою областю", - написав він.
За даними Вінницької міської ради, звуки вибухів - це робота ППО.
"У місті було чути роботу ППО.Перебувайте у безпечному місці до відбою та зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.
Оновлено 9.27. У Вінницькій області знову лунають вибухи.
"В місті знову було чути роботу ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав в Telegram мер міста Сергій Моргунов.
Оновлено 10.09. У Вінницькій області є влучення ракет. Без постраждалих.
"У Вінницькій області є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема.
Всі оперативні служби працюють на місці", - написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Як повідомлялося, сьогодні армія РФ готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів. В Україні оголошено повітряну тривогу. Українські військові вже збили перші ворожі ракети.
При цьому у низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.
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