У Вінниці після вибуху невідомого предмета постраждали діти

Інші випадки вибухів

Нагадаємо, наприкінці травня у Вінниці під час уроку в школі вибухнула імітаційно-тренувальна граната. Небезпечний предмет до класу приніс один із восьмикласників, а коли його однолітки взяли пристрій до рук, сталася детонація.

Внаслідок інциденту двоє підлітків отримали опіки очей.

Крім того, на початку червня резонансний випадок стався у Дніпрі, де чоловік підірвав гранату під час затримання поліцією.

Правоохоронці прибули на виклик через бійку, під час якої один із порушників кинув вибухівку в бік патрульних. Сам зловмисник загинув на місці, а четверо поліцейських зазнали поранень.