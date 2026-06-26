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В Виннице после взрыва неизвестного предмета пострадали дети

21:45 26.06.2026 Пт
2 мин
Пострадавших мальчиков срочно госпитализировали
aimg Сергей Козачук
Фото: полиция выясняет причины взрыва в Виннице (Getty Images)

В Виннице двое маленьких мальчиков получили травмы разной степени тяжести из-за взрыва неизвестного предмета. Пострадавших детей срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Детали происшествия и расследование

Происшествие произошло вечером 26 июня. По предварительным данным правоохранителей, двое малолетних ребят получили травмы в результате детонации неустановленного предмета.

На месте взрыва продолжают работать профильные службы.

На месте к работе привлечена следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, причины происшествия и происхождение взорвавшегося предмета.

По этому факту уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Другие случаи взрывов

Напомним, в конце мая в Виннице во время урока в школе взорвалась имитационно-тренировочная граната. Опасный предмет в класс принес один из восьмиклассников, а когда его сверстники взяли устройство в руки, произошла детонация.

В результате инцидента двое подростков получили ожоги глаз.

Кроме того, в начале июня резонансный случай произошел в Днепре, где мужчина взорвал гранату во время задержания полицией.

Правоохранители прибыли по вызову из-за драки, во время которой один из нарушителей бросил взрывчатку в сторону патрульных. Сам злоумышленник погиб на месте, а четверо полицейских получили ранения.

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