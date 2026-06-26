В Виннице после взрыва неизвестного предмета пострадали дети

Другие случаи взрывов

Напомним, в конце мая в Виннице во время урока в школе взорвалась имитационно-тренировочная граната. Опасный предмет в класс принес один из восьмиклассников, а когда его сверстники взяли устройство в руки, произошла детонация.

В результате инцидента двое подростков получили ожоги глаз.

Кроме того, в начале июня резонансный случай произошел в Днепре, где мужчина взорвал гранату во время задержания полицией.

Правоохранители прибыли по вызову из-за драки, во время которой один из нарушителей бросил взрывчатку в сторону патрульных. Сам злоумышленник погиб на месте, а четверо полицейских получили ранения.