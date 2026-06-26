У Вінниці після вибуху невідомого предмета постраждали діти
У Вінниці двоє маленьких хлопчиків отримали травми різного ступеня тяжкості через вибух невідомого предмета. Постраждалих дітей терміново госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.
Деталі події та розслідування
Надзвичайна подія сталася ввечері 26 червня. За попередніми даними правоохоронців, двоє малолітніх хлопців зазнали травмування внаслідок детонації невстановленого предмета.
Наразі на місці вибуху продовжують працювати профільні служби.
На місці до роботи залучена слідчо-оперативна група поліції та фахівці-вибухотехніки.
Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини події та походження предмета, що вибухнув.
За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Інші випадки вибухів
Нагадаємо, наприкінці травня у Вінниці під час уроку в школі вибухнула імітаційно-тренувальна граната. Небезпечний предмет до класу приніс один із восьмикласників, а коли його однолітки взяли пристрій до рук, сталася детонація.
Внаслідок інциденту двоє підлітків отримали опіки очей.
Крім того, на початку червня резонансний випадок стався у Дніпрі, де чоловік підірвав гранату під час затримання поліцією.
Правоохоронці прибули на виклик через бійку, під час якої один із порушників кинув вибухівку в бік патрульних. Сам зловмисник загинув на місці, а четверо поліцейських зазнали поранень.