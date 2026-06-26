У Вінниці після вибуху невідомого предмета постраждали діти

У Вінниці двоє маленьких хлопчиків отримали травми різного ступеня тяжкості через вибух невідомого предмета. Постраждалих дітей терміново госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області .

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

На місці до роботи залучена слідчо-оперативна група поліції та фахівці-вибухотехніки.

Інші випадки вибухів

Нагадаємо, наприкінці травня у Вінниці під час уроку в школі вибухнула імітаційно-тренувальна граната. Небезпечний предмет до класу приніс один із восьмикласників, а коли його однолітки взяли пристрій до рук, сталася детонація.

Внаслідок інциденту двоє підлітків отримали опіки очей.

Крім того, на початку червня резонансний випадок стався у Дніпрі, де чоловік підірвав гранату під час затримання поліцією.

Правоохоронці прибули на виклик через бійку, під час якої один із порушників кинув вибухівку в бік патрульних. Сам зловмисник загинув на місці, а четверо поліцейських зазнали поранень.