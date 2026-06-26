В Виннице после взрыва неизвестного предмета пострадали дети
В Виннице двое маленьких мальчиков получили травмы разной степени тяжести из-за взрыва неизвестного предмета. Пострадавших детей срочно госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.
Детали происшествия и расследование
Происшествие произошло вечером 26 июня. По предварительным данным правоохранителей, двое малолетних ребят получили травмы в результате детонации неустановленного предмета.
На месте взрыва продолжают работать профильные службы.
На месте к работе привлечена следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства, причины происшествия и происхождение взорвавшегося предмета.
По этому факту уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Другие случаи взрывов
Напомним, в конце мая в Виннице во время урока в школе взорвалась имитационно-тренировочная граната. Опасный предмет в класс принес один из восьмиклассников, а когда его сверстники взяли устройство в руки, произошла детонация.
В результате инцидента двое подростков получили ожоги глаз.
Кроме того, в начале июня резонансный случай произошел в Днепре, где мужчина взорвал гранату во время задержания полицией.
Правоохранители прибыли по вызову из-за драки, во время которой один из нарушителей бросил взрывчатку в сторону патрульных. Сам злоумышленник погиб на месте, а четверо полицейских получили ранения.