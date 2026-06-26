ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Виннице после взрыва неизвестного предмета пострадали дети

21:45 26.06.2026 Пт
2 мин
Пострадавших мальчиков срочно госпитализировали
aimg Сергей Козачук
В Виннице после взрыва неизвестного предмета пострадали дети Фото: полиция выясняет причины взрыва в Виннице (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Виннице двое маленьких мальчиков получили травмы разной степени тяжести из-за взрыва неизвестного предмета. Пострадавших детей срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Детали происшествия и расследование

Происшествие произошло вечером 26 июня. По предварительным данным правоохранителей, двое малолетних ребят получили травмы в результате детонации неустановленного предмета.

На месте взрыва продолжают работать профильные службы.

На месте к работе привлечена следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, причины происшествия и происхождение взорвавшегося предмета.

По этому факту уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Другие случаи взрывов

Напомним, в конце мая в Виннице во время урока в школе взорвалась имитационно-тренировочная граната. Опасный предмет в класс принес один из восьмиклассников, а когда его сверстники взяли устройство в руки, произошла детонация.

В результате инцидента двое подростков получили ожоги глаз.

Кроме того, в начале июня резонансный случай произошел в Днепре, где мужчина взорвал гранату во время задержания полицией.

Правоохранители прибыли по вызову из-за драки, во время которой один из нарушителей бросил взрывчатку в сторону патрульных. Сам злоумышленник погиб на месте, а четверо полицейских получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Винница Взрыв Дети Полицейские
Новости
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN