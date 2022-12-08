У Вінниці підприємство постачало деталі для ремонту військової техніки РФ
Співробітники Офісу генерального прокурора викрили підприємство у Вінниці, яке здійснювало експорт до РФ комплектуючих для ремонту військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Європейської комісії.
За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю з країною-агресором.
В умовах військового стану керівництво заводу налагодило постачання комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, що використовуються у військовій техніці.
Для реалізації схеми залучено низку підконтрольних суб'єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ.
З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів із РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС. Таким чином, протягом 2022 року в РФ експортовано комплектуючі, що використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн. грн.
Раніше повідомлялося, що Україна виступає за створення тимчасового офісу прокурора в одній із країн Європейського союзу в рамках стратегії міжнародного кримінального переслідування та уніфікації доказів скоєних Росією військових злочинів.
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